Ilary Blasi sfoggia un look sensuale: body sgambato e pantaloni che scivolano giù. La reazione di Totti

Ilary Blasi, conduttrice del nuovo programma di Canale 5 Eurogames, si è presentata sul palco con un look stravagante. I pantaloni neri che indossa lasciano intravedere un body sgambatissimo che a sua volta lascia intravedere una parte di gluteo.

La reazione dei telespettatori non si è fatta attendere, come anche quella del marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, infatti, ha seguito la puntata da casa e ha visto la moglie Ilary Blasi sul palco con il body sgambato e i pantaloni a vita bassa. La sua reazione è stata immediata.

Su Instagram la showgirl ha mostrato il look con una foto scattata nel backstage. Il make up è aggressivo e la posa molto provocante. Sui social i fan hanno commentato la foto della showgirl 38enne. Diverse le critiche: “Ma Ilary è appena tornata dalla piscina col costume intero e gli ha ceduto l’elastico dei pantaloni?”. E ancora: “Sei bellissima e simpaticissima, ma stai esagerando con il trucco e le labbra”.

La reazione del marito Francesco Totti

Il look scelto da Ilary Blasi agli Eurogames ricorda quello della cantante Anna Oxa che scelse in una lontana edizione di Sanremo. In quell’occasione la cantante indossava un intimo che fuoriusciva dai pantaloni.

Totti per commentare il look della moglie ha scelto le stories Instagram. Nel video si vede il calciatore che assume delle buffe espressioni mentre Ilary Blasi è in onda e in sottofondo si sente la canzone di Anna Oxa.

