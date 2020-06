Ilary Blasi cambia capelli: la reazione di Totti

Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui ironizza sugli uomini della sua famiglia, i quali non apprezzano il nuovo look dei suoi capelli. La ex velina infatti ha deciso di renderli mossi, abbandonando il liscio per i boccoli. E ha chiesto subito il parere del marito, Francesco Totti, e del figlio, Cristian. Ma nessuno dei due è sembrato entusiasta. “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”, chiede Ilary nella storia Instagram in cui accompagna il figlio a scuola. Ma lui non replica e, anzi, le fa cenno di di lasciarlo in pace.

Poi è il turno del marito, che però non sembra darle maggiore soddisfazione. “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie??? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”, scrive Ilary nel messaggio che mostra tra le sue stories, riportato da Fanpage. Francesco Totti risponde: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”. Con una serie di emoticon divertite. Tornerà liscia?

