C’è una petizione contro il principe Harry e Meghan Markle

Sembra uno scherzo e invece è la realtà: nel Regno Unito è stata lanciata una petizione contro il principe Harry e Meghan Markle. In un periodo particolarmente caldo per il duca e la duchessa di Sussex, che oggi giorno combattono contro i mulini a vento delle fake news e degli attacchi gratuiti, un manipolo di cittadini – a cui i due devono stare davvero antipatici – ha messo in piedi una petizione per cancellare i loro titoli reali.

Proprio così: per ora sono state raccolte oltre 2.500 firme e pare che il numero sia destinato a crescere ancora. Come riportano i media britannici, sarà possibile apporre la propria firma per strappare via i titoli reali al duca e alla duchessa di Sussex fino al 24 ottobre, quando la petizione verrà sottoposta all’esame del Consiglio comunale della città di Brighton.

Quel che è certo è che a poter togliere i titoli a un reale può essere una persona sola: Sua Maestà la Regina. Quindi non è neppure presa in considerazione la possibilità che i due perdano alcunché, Regina permettendo.

Chi ha lanciato la petizione questo lo sa bene. Infatti, Charles Ross, capofila degli “anti Harry e Meghan”, chiede che a Brighton e in tutta la contea dell’East Sussex non ci si rivolga più al principe Harry e alla sua consorte con i titoli reali conferiti loro. Questo perché, come si legge sui media, il duca e la duchessa di Sussex “non sono assolutamente democratici e rappresentano l’oppressione da parte di una società elitaria”.

Fa riflettere il fatto che la petizione sia stata lanciata proprio nella cittadina nel cuore della contea storica dell’Inghilterra meridionale di Sussex, visto che Harry e Meghan, secondo i loro titoli, sarebbero duca e duchessa proprio del Sussex.

Staremo a vedere come andrà a finire la vicenda, quel che è certo è la popolarità della giovane coppia reale continua ad essere sotto attacco.