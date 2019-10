Il principe Harry fa causa a due tabloid per un’intercettazione telefonica

Il principe Harry ha fatto causa a due tabloid britannici, il Sun e il Daily Mirror, accusati di aver partecipato all’intercettazione dei messaggi telefonici del duca di Sussex .

A renderlo noto è lo staff di Buckingham Palace, in un comunicato in cui precisa che il principe ha coinvolto i suoi avvocati dell’Alta Corte di Londra.

Due giorni fa Meghan Markle aveva annunciato una querela all’edizione domenicale del Daily Mail per la pubblicazione non autorizzata e ritoccata di una lettera privata.

Adesso anche il suo consorte chiama in causa i tabloid inglesi per l’intrusione nella vita privata della coppia, da poco tornata da un tour ufficiale in sud Africa.

I siti e le riviste fanno normalmente un uso smodato delle informazioni sulla Royal Family, e spesso le manipolano o esaltano per alimentare i gossip, ma questa volta, evidentemente, hanno davvero esagerato.

Essere intervenuti nell’intercettazione di messaggi privati sarebbe troppo per Harry e i duchi di Sussex.

