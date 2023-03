Guendalina Tavassi rifiutata da una struttura per famiglie: “Sono sconvolta, è discriminazione”

“Sono veramente, ma veramente sconvolta”. Una Guendalina Tavassi infuriata si è sfogata sul proprio profilo Instagram per un episodio che le è accaduto negli scorsi giorni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta partire per una vacanza sulla neve con i figli. Sarebbe stata però rifiutata da un collaboratore di una struttura per famiglie per la sua recente intervista con le Iene, in cui ha rivelato di avere una vita sessuale molto attiva.

“Adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m***a c’è dietro tante strutture familiari”, ha esordito la 37enne. “Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c’è l’animazione. Purtroppo però, per problemi privati, siamo potuti più andare. E così ho scritto un’email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?”

L’ex gieffina ha pubblicato la mail inviata da un pr che rappresenta la struttura. “Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio”. Il riferimento è all’intervista alla trasmissione di Italia1 in cui Guendalina aveva detto che farebbe sesso quattro volte al giorno con il fidanzato Federico Perna.

“Volevo dire al pr della comunicazione e responsabile di queste strutture che si chiamano family perché ci sono le famiglie, e i bambini in qualche modo nascono, anzi, gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno non gli farebbe male”, la risposta dell’influencer. “Quello che hanno fatto con me possono farlo con chiunque altro per religione, colore della pelle, città di provenienza”, ha detto ai suoi follower.