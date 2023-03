“Lo facciamo 4 volte al giorno”: Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico svelano dettagli della loro relazione

Guendalina Tavassi e il fidanzato Federico Perna si mettono a nudo a Le Iene e svelano i dettagli della loro vita intima. Stefano Corti e Giovanni Fortunato, sempre facendo riferimento all’ormai famoso accordo prematrimoniale firmato da Jennifer Lopez e Ben Affleck, che prevede “sesso almeno 4 volte la settimana”, chiedono alla coppia di confessare tutto. “Lei è insaziabile – ammette il romano – Lo facciamo 4 volte al giorno”.

Il motivo per cui Guendalina Tavassi e Federico Perna sono stati intervistati a Le Iene, è da ricercarsi nel contratto matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck: i due dovrebbero fare sesso almeno quattro volte alla settimana. Guendalina Tavassi ha quindi detto: «Quattro volte la settimana? Qui sono 4 volte al giorno» e il fidanzato ha risposto: «Lei è insaziabile a letto. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta». Guendalina ha, inoltre, aggiunto che il fidanzato, oltre a dedicarle molto tempo, cura anche da solo la propria intimità.

Per Guendalina Tavassi il sesso non è assolutamente un tabù e infatti, non si vergogna a parlarne in televisione o sui propri canali social sui quali è molto attiva. L’ex concorrente del Grande Fratello commenta sempre le puntate del reality show e, negli ultimi tempi, sta difendendo a spada tratta il fratello Edoardo.