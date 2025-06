Chi di gossip ferisce, di gossip perisce: è quanto accaduto a Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, finito al centro della cronaca rosa in seguito alle rivelazioni della tiktoker e influencer Greta De Santi, nota per la sua partecipazione al reality Ex On The Beach Italia. Durante una live su Twitch insieme allo youtuber GrenBaud, infatti, la giovane ha raccontato di essere stata invitata da un amico comune nell’abitazione di Corona: “C’era anche la sua ragazza, una cantante che ha iniziato a guardarmi malissimo. Era nota per essere piuttosto aggressiva”. Il racconto prosegue: “Mi chiedeva se mi piacesse, se ci avrei mai provato con lui. Gli ho risposto che preferivo i ragazzi più giovani, che era troppo grande per me. Si è offeso molto, si è risentito parecchio”.

Corona, però, successivamente avrebbe provato a baciare la ragazza in bagno: “È entrato con una scusa mentre ero con una mia amica, ha cercato di baciarmi mettendomi la lingua in bocca. Mi sono tirata indietro subito”. A fermare la situazione sarebbe stato l’amico in comune: “Ha tirato indietro Fabrizio dicendogli che ero fidanzata con un suo amico e che doveva lasciarmi stare”. Greta De Santi, quindi, rivela: “Me ne sono andata e non sono più tornata in quella casa”. L’influencer, comunque, ha dichiarato di non considerare quel gesto una molestia: “Ma no, eravamo ubriachi. Ha provato a limonarmi, gli ho detto di no, ha insistito, è servito l’intervento di un altro. Roba da ordinaria amministrazione”.