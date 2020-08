Giuseppe Conte in vacanza al mare con la fidanzata Olivia Paladino: le foto

Giuseppe Conte in vacanza al mare con la fidanzata Olivia Paladino

Tempo di vacanze per il premier Giuseppe Conte che ha messo da parte per qualche giorno gli abiti istituzionali per concedersi un po’ di mare in compagnia di Olivia Paladino, la sua fidanzata. I due sono stati fotografati da Diva e Donna durante un soggiorno a San Felice Circeo, nel Lazio. Un bel bagno rilassante e in tranquillità: il presidente del Consiglio e la sua compagna stanno infatti alloggiando in un albergo che affaccia sul mare immerso nel verde del Parco nazionale del Circeo.

Nelle foto si vede Olivia Paladino sfoggiare un elegante costume intero, mentre Conte è in un inedito abbigliamento casual con boxer e t-shirt blu. In altri scatti i due si concedono un tuffo nel mare limpido del Circeo e il premier stavolta indossa un costume azzurro.

