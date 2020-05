Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del Presidente Giuseppe Conte

Sappiamo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha un matrimonio alle spalle (qui chi è l’ex moglie, Valentina Fico), ma oggi il premier è fidanzato? La risposta è sì. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è fidanzato con Olivia Paladino. Ma chi è Olivia Paladino? Che lavoro fa? Di dov’è? Di seguito tutte le informazioni sulla “first lady” italiana.

La coppia è molto riservata e sono rare le uscite pubbliche in cui Conte e Olivia si sono presentati insieme, ma con l’aumento di popolarità del premier si è riacceso anche l’interesse nei confronti della sua compagna. La loro relazione è uscita allo scoperto dopo che i due sono stati paparazzati dalle riviste di gossip. Nei mesi scorsi i rumors parlavano di una crisi di coppia, smentita poi da un’uscita pubblica a Napoli per una serata di beneficienza al Teatro San Carlo.

Ma chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte? Giovane, bella, elegante e schiva, preferisce rimanere lontana dai riflettori (ad esempio: non ha un profilo Instagram), pertanto non si sa molto della sua vita privata e professionale. Quanti anni ha? La cifra esatta non la si conosce, ma sappiamo che è più giovane di Conte di circa 15 anni. Figlia del proprietario dell’hotel Plaza di Roma e di un’attrice, Olivia lavora nel settore alberghiero come manager, e ha una figlia adolescente di nome Eva.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte, stando alle indiscrezioni, si sarebbero conosciuti sui banchi di scuola… dei rispettivi figli, ovviamente. Il colpo di fulmine sarebbe scoccato durante una riunione con i professori.

Padre e madre di Olivia Paladino

Il padre di Olivia Paladino è Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza, il 5 stelle che si trova in via del Corso a Roma, mentre la madre è Ewa Aulin, attrice e cantante svedese che tra gli anni 70 e 90 ha recitato in diversi film italiani. Cresciuta nella Capitale, la compagna di Giuseppe Conte ha frequentato le migliori scuole private. Quanto alla sua professione, non si conoscono i dettagli, ma sembra che Olivia sia nel business di famiglia: gestirebbe infatti l’hotel di proprietà del padre.

Potrebbero interessarti Fontana: "C'è un clima anti-lombardo" Eurodeputata Lega attacca Silvia Romano pubblicando una notizia del 2019 L’Italia riparte, ma per andare dove? Così in Rete si “Immagina” il futuro del Paese