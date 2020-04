Chi è Valentina Fico, l’ex moglie del premier Giuseppe Conte

L’EX MOGLIE DI GIUSEPPE CONTE – L’interesse sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ultime settimane, causa emergenza Coronavirus, è notevolmente aumentato. Non solo per questioni importanti come quelle della salute pubblica, politiche ed economiche, ma anche per quelle legate alla sua vita privata. Tantissimi italiani e italiane infatti nelle ultime ore sono alla ricerca di informazioni su moglie, fidanzata e figli del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Il premier ha alle spalle un matrimonio. Chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte? Si tratta di Valentina Fico, una donna molto importante in ambito giudiziario visto che fa parte dell’Avvocatura di stato e mette al servizio le sue competenze anche in ambito giuridico per la sezione VII di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Il padre è il direttore del conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Musica e diritto, la vita della donna è stata divisa proprio tra queste due grandi passioni. Dal matrimonio con Valentina Fico è nato il figlio di Giuseppe Conte: Niccolò. Nonostante la fine del matrimonio il rapporto tra la coppia è ad oggi buono. Per Giuseppe Conte, il parere dell’ex moglie è molto importante e pare che all’inizio della sua legislatura, il parere di Valentina fu decisivo. Inoltre Conte è molto legato al figlio con cui divide la passione calcistica. Entrambi infatti sono grandi tifosi della Roma.

La fidanzata di Giuseppe Conte oggi

Abbiamo visto e conosciuto l’ex moglie di Giuseppe Conte Valentina Fico, ma il premier oggi è single? No, affatto. Il presidente del Consiglio ha una compagna che si chiama Olivia Paladino, una donna riservata così come lo stesso Conte. I due effettivamente sono apparsi insieme sotto i riflettori, soltanto in pochissime occasioni.

Potrebbero interessarti Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte Giuseppe Conte: carriera, vita privata, moglie, figli, stipendio del Presidente del Consiglio Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: il discorso di Conte oggi alle 20.20