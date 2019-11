“Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino si sono lasciati”

La storia d’amore tra il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino sarebbe arrivata al capolinea. Secondo quanto riporta il sito Dagospia i due si sarebbero infatti lasciati.

L’indiscrezione sembra trovare conferma nella ristrutturazione dell’appartamento di Palazzo Chigi richiesta dal primo ministro italiano. Conte sembra che si voglia quindi trasferire nella residenza riservata ai presidenti del Consiglio.

Secondo quanto riporta Il Tempo, i lavori nell’appartamento avrebbero preso il via il 5 novembre, giorno in cui la Presidenza del Consiglio avrebbe firmato il contratto con la società Romeo Gestioni. Costo die lavori? 23 mila euro.

“Tra le modifiche: il cambio della porta blindata, l’antifurto con telecamere a colori, l’impianto idrico, nuovi attacchi per lavatrice e lavastoviglie, persiane in legno e una cabina doccia ‘con otto idrogetti ad effetto massaggiante'”, scrive il quotidiano romano.

Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino erano stati fotografati insieme qualche giorno fa a Roma fuori dalla Enoteca Achillei, in via dei Prefetti, dietro al Parlamento.

Della manager alberghiera del Plaza di Roma non si sa molto, è nota che sia più giovane di Conte di circa 15 anni. È la figlia di Cesare Paladino, proprietario dello storico hotel in via del Corso.

Potrebbero interessarti Lady Gaga cambia look: i capelli fanno pendant con le unghie Fedez contro Tiziano Ferro: “Mi accusa perché ho detto a tutti che non paga le tasse, se ne frega dell’omofobia” Video spinto in discoteca: la Reggiana sospende il portiere Voltolini

Sia lei che Conte sono genitori. Olivia ha una figlia, mentre il premier è padre di Niccolò, 11 anni, nato dal matrimonio con l’ex moglie Valentina Fico.

Giuseppe Conte moglie, fidanzata e figli: il gossip sul presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S