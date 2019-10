La ghostwriter di Giulia De Lellis Stella Pulpo spiega perché ha scritto il libro della influencer

Ha scritto il libro di Giulia De Lellis, ma il resto del mondo conosce la ghostwriter di Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza Stella Pulpo come la penna del blog Memorie di una vagina. E già il titolo dice molto dello spirito che l’autrice mette dentro a questo progetto.

E, infatti, Memorie di una vagina è un concentrato di pensieri, consigli e analisi sulla parità di genere, l’empowerment femminile, il bodyshaming e tanto altro. Insomma, Memorie di una vagina è un blog femminista.

E allora, sorge spontanea una domanda: che c’entra Stella Pulpo, la creatrice del blog femminista, con le memorie di una influencer? A spiegarlo è lei stessa. “Non è così delirante che abbia scritto per Giulia. Avevo perplessità, poi ho capito che parlare con una donna diversa da me era un atto femminista, perché essere femminista significa stare dalla parte di ogni donna”, dice.

Non si stupisce affatto del successo enorme che il suo (loro, sic!) libro sta avendo. E questo perché, come si legge sul Corriere della Sera, tutte si riconoscono nei sentimenti raccontati da Giulia De Lellis nel libro.

“La delusione, lo schifo, la rabbia, il distacco, quando ci ricadi e dai la seconda possibilità. Chi non l’ha data?”, spiega Stella Pulpo. Ed è proprio questo sentire comune, l’esperienza condivisa del tradimento e dei sentimenti che ne conseguono che sanciscono il successo incredibile de Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Lei, intanto, è entrata in punta di piedi nella vita della influencer. Senza calarsi nei panni della saggia amica che aiuta quella tradita a uscire dal dramma che sta vivendo: “Sono solo diventata l’amica più vecchia e secchiona che ti aiuta a vedere le cose da un’altra prospettiva. Raccontarsi le ha fatto bene… All’inizio, non voleva, diceva: ho paura di piangere questo morto che non ho ancora pianto”, ha detto ancora Stella Pulpo.

E, intanto, il libro della ex corteggiatrice di Uomini e Donne vola nelle classifiche e in Italia è addirittura il più venduto. Tutto merito suo o della “femminista radicale” che si cela dietro le pagine di Le corna stanno bene su tutto? Difficile dirlo. Per ora sembra solo che la combinazione di due mondi lontani dimostri come quei due mondi, in realtà, siano più vicini di quanto si pensi. Nei sentimenti, per lo meno.

