Giulia De Lellis: “Un secondo libro? Perché no”

Giulia De Lellis pronta al secondo libro

A dirlo è stata lei stessa, l’influencer romana si è lasciata andare a un commento che ha mandato in visibilio i fan: Giulia De Lellis sarebbe pronta a scrivere un nuovo libro. La 23enne, in occasione di un evento Tezenis – di cui è testimonial – si è raccontata e, spaziando dall’amore al lavoro, ha fatto sapere che l’idea di scrivere un altro libro la stuzzica.

“Un seguito del mio libro? Cosa dite voi? Perché no…”, ha detto la giovane di Ostia rispondendo alle domande. E, in effetti, non farebbe così male a pensare a scrivere un sequel di Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza. Il libro, infatti, ha avuto un successo enorme, registrando il record di vendite (oltre 100mila le copie vendute).

Ancora nulla di certo, ma pare proprio che Giulia De Lellis non sia pronta a rituffarsi nel fantastico mondo della scrittura (o quasi, visto che a scrivere il suo primo libro è stata Stella Pulpo, nota blogger).

Per ora, però, la giovane influencer di Ostia si gode il successo e la fama. Anche la campagna digital per la nota linea di intimo l’ha entusiasmata parecchio: “Mi sono divertita molto negli spot. E mi piace lo stile delle ragazze di oggi, perché varia in base alla personalità. Non si segue più la moda pedissequamente, ma cambia in base al carattere di chi la indossa”, ha aggiunto l’influencer.

Per ora quello che sta vivendo è l’apice del successo e della felicità: la sua carriera ha preso un verso inaspettato e da influencer Giulia De Lellis è diventata anche scrittrice. La vita sentimentale va a gonfie vele: da qualche mese, la 23enne romana ha ufficializzato la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone. I due sono usciti allo scoperto e si godono la bellezza dell’amore. Dopo la fine della terribile storia con Andrea Damante, Giulia tira un sospiro di sollievo e si vive la tanto agognata felicità.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

Potrebbero interessarti La metamorfosi di Fedez: come era il rapper da bambino (in una foto dolcissima) La seconda gravidanza di Meghan Markle: la domanda di Harry che alimenta le voci La commovente dedica di Aurora Ramazzotti al fidanzato Goffredo