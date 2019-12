Giulia De Lellis senza costume accovacciata sulla sabbia: la foto scatena Instagram

Giulia De Lellis, la foto senza costume sulla sabbia

La nuova foto di Giulia De Lellis infiamma Instagram. La fidanzata di Andrea Iannone si mostra senza costume sulla sabbia.

Lo scatto ha totalizzato in poche ore oltre 400mila like e numerosissimi commenti. Giulia De Lellis è seduta in spiaggia, accovacciata con le gambe al petto ma che non riescono a coprire tutto.

Dopo l’enorme successo nelle vendite del libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” (che ha superato persino l’autore di best seller Stephen King), l’influencer romana ha deciso di concedersi un momento di relax.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

