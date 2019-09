Giulia De Lellis annuncia ai fan una pausa da Instagram: “Smetto quando voglio”

Giulia De Lellis incassa il successo del suo libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” e annuncia una probabile pausa da Instagram.

53.674 copie vendute, 4 milioni di follower su Instagram che diventano sempre di più, e un aumento di popolarità anche dal vivo. Nelle librerie le ragazzine sgomitano in fila per accaparrarsi l’autografo della influencer, nata come estetista di Ostia e, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, diventata una influencer in grado di competere addirittura con la pioniera Ferragni.

Ma adesso è arrivato il momento per la ex concorrente dei reality di fare una pausa. Giulia De Lellis mette in cantiere le proposte arrivate dopo il successo di vendite e pensa anche a una pausa dai social, persino Instagram.

“Potrei starci anche un mese senza. Magari non lo faccio, ma smetto quando voglio”, dichiara Giulia De Lellis durante la presentazione del suo libro, scritto a quattro mani con la blogger Stella Pulpo, alla libreria Mondadori di Via Tuscolana, a Roma.

Intanto su La5 andrà presto in onda “Giortì”, programma condotto con Gemma Galvani: “Abbiamo finito di registrarlo da poco, uscirà verso ottobre, novembre. Sarà un programma divertente, realizzato in collaborazione col team che conosco da anni, lo stesso di Uomini e Donne. Cosa deve aspettarsi il pubblico? Due pazze che si imbucano nelle feste vip, aiutate dalla loro popolarità. Io nella vita non mi sono mai imbucata alle feste, è una cosa che mi mette a disagio. Ora, per fortuna, mi conoscono e mi invitano”, dice De Lellis.

Ed ora la vacanza insieme al motociclista Andrea Iannone e la pausa da Instagram (forse). Come faranno i suoi 4 milioni di follower? Staremo a vedere.

