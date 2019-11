Giulia De Lellis sotto attacco: l’influencer criticata per i suoi commenti sulle donne curvy

Giulia De Lellis criticata dopo i commenti sulle donne curvy

La giovane influencer romana finisce ancora al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per alcuni commenti sulle donne curvy. È successo durante l’ultima puntata de Le Iene, quando la 23enne di Ostia ha avuto modo di incontrare uno dei suoi hater.

Prima di questo momento, però, la giovane influencer si è lasciata andare a un pensiero che non è piaciuto a tanti. L’aveva già detto in passato e, proprio come allora, Giulia De Lellis è stata sommersa dalle critiche: “Io preferisco la donna magra, ma non ho insultato le donne grasse”.

E poi ha aggiunto ancora l’influencer: “Se le donne si sentono bene avendo del grasso addosso, io le rispetto assolutamente”. Le parole pronunciate dalla influencer romana hanno provocato la reazione di tanti utenti. Tra questi spicca un nome noto nel mondo dello spettacolo, quello di Valentina Dallari.

Ex di Uomini e Donne, Valentina Dallari si è sentita profondamente colpita dalle parole pronunciate da Giulia De Lellis, perché in passato ha sofferto di disturbi alimentari. La risposta della ex di Uominie Donne è arriva sui social: su Instagram, infatti, la giovane bolognese ha scritto che “le donne non si dividono in magre o grasse”.

“È squallido pensare che ci siano ancora persone che catalogano altre donne in questo modo”, ha continuato ancora Valentina Dallari. “Non badate a chiunque parla per dare aria alla bocca. Bisogna sentirsi bene con se stesse.

Valentina Dallari non ha mandato giù le parole della fidanzata di Andrea Iannone e ha voluto in qualche modo riparare a quelle parole che potrebbero essere dannose per tante ragazze che non si trovano a loro agio con il loro corpo. Giulia De Lellis, proprio nel suo ruolo di influencer, ha la capacità di “influenzare” – appunto – i suoi follower e pronunciare quelle frasi potrebbe generare delle reazioni nei più fragili. Si spera che le parole di Valentina Dallari vengano ascoltate e accolte da tutte quelle persone che si sono sentite toccate da quelle di Giulia De Lellis.

