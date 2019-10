Giulia De Lellis si toglie il reggiseno su Instagram. I fan sono scioccati

Così non l’avevamo mai vista. Giulia De Lellis pubblica una foto senza reggiseno sul social e lascia scioccati i fan.

Senza pudore la giovane influencer romana mostra le sue curve prorompenti. Lo scatto raggiunge in poche ore circa 400mila like. Giulia De Lellis nella foto Instagram è molto sensuale. I capelli sono bagnati e il décolleté è censurato.

La foto è stata scattata dal fotografo David Bellemere.

Dopo il successo nelle vendite del libro “Le corna stanno bene su tutte. Ma io stavo meglio senza”, Giulia De Lellis ha deciso di concedersi una vacanza in compagnia del fidanzato Andrea Iannone a Tokyo, in Giappone, dove si trova in questi giorni.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

Il libro di Giulia De Lellis è già un cult: tutte le frasi virali