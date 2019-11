Giulia De lellis e Belen Rodriguez hanno litigato

Da giorni si rincorrono rumors su un presunto litigio tra la giovanissima influencer Giulia De Lellis e la showgirl argentina Belen Rodriguez. Se fino a oggi si è trattato solo di voci, adesso si ha qualche notizia in più sullo screzio tra le due.

All’inizio si è pensato a una questione di gelosie. Giulia De Lellis è fidanzata con Andrea Iannone, che, come è noto, è l’uomo con cui la showgirl è stata dopo aver rotto con il marito Stefano de Martino. Ma non solo: pare anche che tra Belen e Andrea Damante, ex della influencer di Ostia, ci sia stato qualcosa.

Insomma, tutto faceva pensare che le due fossero ai ferri corti, cortissimi per questioni prettamente sentimentali. La verità, però, sembra essere un’altra. Pare, infatti, che alla base del litigio tra le due sia tale Giuseppe Di Cecca.

A tanti questo nome suonerà completamente nuovo, ma in realtà si tratta di uno storico collaboratore della presentatrice tv argentina. Oggi, però, Di Cecca è diventato lo stylist della influencer romana.

Dunque il litigio si sposta dall’amore agli affati. Secondo alcune voci, a far scoppiare la guerra tra Giulia De Lellis e Belen Rodtiguez sarebbero i soldi. Gira voce che una fonte vicina a uno stretto collaboratore di una delle due avrebbe affermato che i due ex – Damante e Iannone – non hanno nulla a che fare con la vicenda. “C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso”, avrebbe detto la fonte.

In ogni caso sembra proprio che le due non siano mai andate particolarmente d’accordo. D’altronde, il fatto di avere in comune un uomo non le mette nella posizione di essere amiche (per ora, per lo meno).

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram: potrebbe avercela con Belen Rodriguez?