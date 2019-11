Giulia De Lellis, lo sfogo dell’influencer su Instagram potrebbe essere rivolto a Belen?

Giulia De Lellis ha impostato una serie di storie su Instagram per dare libero sfogo al suo (improvviso) malessere. L’esperta di tendenze (che da poco è approdata in libreria) ha cercato conforto sui social esprimendo il proprio pensiero.

“Io ovviamente mi faccio i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose, mi capita di leggere o di vedere o addirittura di venire a conoscenza di persone che… Cioè, devo stare zitta perché se poi parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti”, ha attaccato la De Lellis a un destinatario sconosciuto concludendo: “Non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche”.

Non ha specificato di chi parlasse, ma ha sottolineato: “Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di che cosa sto parlando”.

Giulia De Lellis e lo sfogo su Instagram: la “risposta” di Belen

Il web si è subito mobilitato per capire a chi fosse diretto il discorso della giovane influencer e la risposta (forse) non è tardata ad arrivare. Qualcuno aveva azzardato il nome di Belen Rodriguez, la bella argentina tornata di recente con Stefano De Martino ma che, in passato, ha avuto una relazione con Andrea Iannone, l’attuale fidanzato di Giulia.

Sul suo account Instagram, Belen potrebbe aver risposto alla “frecciatina” scagliatale dalla De Lellis: la conduttrice argentina ha pubblicato una storia insieme al figlio Santiago, utilizzando e criticando il filtro “top model look”, utilizzato da Giulia De Lellis proprio nelle storie dell’accusa. “Va bene usare i filtri, però vi pare normale parlare con questi filtri che deformano la faccia? È orrendo”, Belen critica con ironia, ma la sua potrebbe essere una risposta alla De Lellis, assuefatta da questo filtro di bellezza social?

