Giulia De Lellis criticata su Instagram: “basta photoshop”

Su Instagram Giulia De Lellis è stata vittima di una nuova raffica d’insulti social, perché i follower sono convinti che la influencer ritocchi le foto per nascondere la sua vera altezza.

Secondo molti utenti, De Lellis pubblicherebbe sul social foto modificate per non sembrare troppo bassa.

È stato uno degli ultimi scatti a scatenare le critiche, quello che ritrae Giulia De Lellis in un completino intimo, in cui la ex concorrente di Uomini e Donne sembra più alta di quanto non sia nella realtà.

“Sembri più alta in posa così”, osserva un follower.

“Alta un metro e 50 però nelle foto si fotoshoppa 1,80” scrive un utente di Instagram.

“Ma perché ti devi per forza photoshoppare facendo sembrare di essere più alta? La conosciamo tutti la tua altezza! Finiamola di voler apparire perfette nei social, passa un messaggio sbagliato!”, commenta un follower inviperito.

Insomma, su Instagram Giulia De Lellis fa arrabbiare proprio tutti, anche per la sua altezza.

Il successo del libro di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)