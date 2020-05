Francesco Sole, Giulia Cavaglià e il video in giardino

Francesco Sole ha pubblicato su Instagram un video della fidanzata Giulia Cavaglià mentre fa pipì in giardino. Nel filmare la ragazza, Francesco Sole ha poi condiviso (pare involontariamente), anche le sue parti intime. Il giovane influencer diventato famoso per i post it con le scritte romantiche ha subito cancellato il video dal social. La fidanzata Giulia Cavaglià ha pubblicato a sua volta alcune stories Instagram nelle quali spiega l’accaduto e chiede che venga fermata la diffusione del video che la ritrae mentre fa pipì nel giardino di casa.

“Francesco ha pubblicato quel video non volutamente – spiega la ragazza – Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui. Quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto. Io ci metto ore a creare video di make-up, cucina, ma condividete quelli! È possibile che questo video abbia fatto così tanto scalpore?”.

“Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio fidanzato non è stato attento, oltre che arrabbiarmi con lui più di tanto non posso fare. Vediamo tutti i giorni che le ragazze vengono ricattate per video di questo genere, eviterei di farli girare”, conclude la ragazza di Francesco Sole.

