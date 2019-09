La proposta di matrimonio di Giovanni Conversano e il “no” della fidanzata

A Vieni da me va in onda in diretta nazionale uno degli incubi più grandi del genere umano: ricevere un bel no a una proposta di matrimonio; protagonista della vicenda è Giovanni Conversano.

Govanni Conversano si è deciso finalmente a chiedere alla fidanzata di sposarlo, ma la reazione di lei, Giada Pezzaioli, non se l’aspettava nessuno. La modella, 25 anni e madre del figlio di Giovanni Conversano, ha detto di no. Inaspettatamente.

Nel salotto del pomeriggio di Rai 1 è sceso il gelo. Il momento di estremo romanticismo si è sgretolato sotto i colpi del no di Giada Pezzaioli. Lui si è presentato con il classico (e quasi scontato) mazzo di rose rosse. Giovanni Conversano si è inginocchiato di fronte a Giada e le ha chiesto di sposarlo.

Poi il silenzio. A quel punto si è reso necessario l’intervento della padrona di casa. Caterina Balivo, non avendo capito bene quanto stava accadendo, ha detto: “Non ho sentito la risposta”. A quel punto la modella 25enne ha spiegato: “Vedremo, mi ha fatto aspettare nove anni”. Scioccando tutti, Giada Pezzaioli ha detto no al suo Giovanni, aggiungendo ancora: “Ero venuta qui per ridere”.

I due fanno coppia fissa ormai da nove anni, quando lei era praticamente una ragazzina, e nessuno si aspettava che potesse rispondere in quel modo. “Io avevo questo regalo per voi, la coppia di sposini da mettere sulla torta, ma ora me lo darai in testa…”, risponde Caterina Balivo per smorzare la situazione un po’ tesa.

Giovanni Conversano, dal canto suo, non sembra avere il cuore spezzato. Evidentemente tra i due il discorso del matrimonio è tornato spesso negli ultimi anni. “La terremo come buon auspicio”, ha detto lei. Lui, imbarazzato, alla fine ha risposto: “Non ho capito come l’ha presa… Lo scoprirò in camerino”.

“Va bene, grazie a chi ha capito il mio imbarazzo, non mi aspettavo una cosa del genere”, ha detto lei in una storia su Instagram. “Non tutte le risposte arrivano nel momento in cui si vogliono, ma bisogna saper aspettare”, aggiunge lei in un’altra storia, rispondendo ai fan che le chiedono di quanto accaduto nello studio Rai.