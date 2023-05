“Il riposo è un atto politico”. Giorgia Soleri in vacanza a Ibiza fa infuriare i social: “Sei una privilegiata”

Giorgia Soleri in vacanza a Ibiza fa infuriare i social: “Sei una privilegiata”

È bufera su Giorgia Soleri: l’influencer e attivista, infatti, si è recata a Ibizia per qualche giorno di vacanza sottolineando sui social che “il riposo è un atto politico”.

Reduce dalla partecipazione al programma televisivo Pechino Express, la compagna del frontman dei Maneskin Damiano David è volta in Spagna per trascorrere qualche giorno di relax.

L’influencer, però, ha fatto infuriare i follower con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico”.

“Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer – scrive ancora Giorgia Soleri – Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano”.

“Mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza. Ma anche molto altro: comunità, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla”.

Il post, neanche a dirlo, ha sollevato un vero e proprio polverone scatenando centinaia di commenti da parte di follower che si sono detti indignati.

“Il mondo reale è fatto di gente che si fa il c**o dal mattino alla sera per non arrivare manco a fine mese” scrive un utente.

E ancora: “Ci mancava solo la predica di quanto sia politica la tua scelta di farti il viaggetto a Ibiza, siete dei privilegiati”.

“A volte bisognerebbe imparare a tacere quando si è palesemente privilegiati” è il pensiero di un’altra fan, mentre una follower scrive: “Quest’anno l’unico atto politico che potrò permettermi sarà mezza giornata a Torvajanica con l’ombrellone portato da casa”.