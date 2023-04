Pechino Express, Giorgia Soleri eliminata: l’attacco di Barbara Prezia

Giorgia Soleri attaccata nuovamente da Barbara Prezia nel corso dell’ultima puntata di Pechino Express, il reality in onda su Sky Uno nella serata di giovedì 27 aprile.

La compagna del frontman dei Maneskin Damiano David, infatti, è stata eliminata dal programma Federica Fabrizio, con la quale formava la coppia delle “Attiviste”.

Nel congedarsi dal programma, Giorgia Soleri ha sottolineato quanto sia stato difficile partecipare all’adventure game a causa delle malattie croniche di cui soffre, tra cui la vulvodinia e l’endometriosi.

Spettacoli / Pechino Express, Barbara Prezia contro Giorgia Soleri: “Partecipa solo per dire che ha la malattia della vulva” Spettacoli / Pechino Express, Damiano David scrive a Federica Pellegrini: la fidanzata Giorgia Soleri replica così Gossip / Federica Pellegrini furiosa a Pechino Express: “Bella, ti accorcio di altri 10 centimetri” | VIDEO

“Ciò che ho scoperto di me è che la paura non mi può fermare, e io non devo farmi fermare dalla paura. Pechino mi ha ricordato che ho 26 anni, ho una vita davanti e me la voglio vivere tutta al 100%, anche con le malattie” ha affermato l’influencer con Barbara Prezia, concorrente che insieme a Carolina Stramare forma la coppia delle “Mediterranee”, ha subito commentato: “Che vittimismo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pechino Express (@pechinoexpress)

Le parole di Barbara Prezia hanno scatenato la reazione dei social con la maggior parte dei follower che si sono schierati al fianco di Giorgia Soleri.

Non è la prima volta che a Pechino Express va in scena uno scontro tra le due. Nella precedente puntata, infatti, sempre Barbara Prezia aveva attaccato Giorgia Soleri affermando: “Hanno preso Pechino per dire che hanno la malattia della vulva”.