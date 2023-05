Giorgia Soleri parla con i follower, Damiano David la riprende: “Devi farlo proprio adesso?” | VIDEO

Giorgia Soleri parla con i follower, Damiano David la riprende | VIDEO

Siparietto social tra Giorgia Soleri e Damiano David con l’influencer che è stata ripresa dal cantante dei Maneskin mentre parlava con i suoi follower.

In un filmato postato sul profilo Instagram dell’attivista, infatti, i due si trovano insieme in macchina con Giorgia Soleri che afferma: “Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa”.

“Proprio mentre sto facendo manovra devi fare le storie, cioè non ho capito” la interrompe il cantante mentre è alla guida dell’auto.

“Ma perché scusa? Che fastidio ti dà” replica quindi Giorgia Soleri. In una successiva stories i due sono fuori dall’abitacolo. “Manovra finita” dichiara l’attivista, che poi ha chiesto un consiglio ai suoi follower su quale tipo di taglio fare dal parrucchiere.