Damiano David si apre l’accappatoio davanti Giorgia Soleri che commenta: “Hai una macchina enorme”

Damiano David si apre l’accappatoio davanti Giorgia Soleri

Il cantante dei Maneskin Damiano David e la sua fidanzata Giorgia Soleri continuano a far discutere: la coppia, questa volta, è finita nel mirino dei social per una foto che ritrae l’interprete mentre si apre l’accappatoio proprio davanti alla sua compagna.

“Dopo tutti questi anni…” ha scritto Damiano nella didascalia della foto postata sul suo profilo Instagram e corredata dall’emoji di un cuore rosso.

“Hai una macchina enorme” ha replicato Giorgia Soleri alludendo al membro del fidanzato. “Quanto sei stupido, mica me lo aspettavo” ha poi aggiunto l’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

L’immagine, neanche a dirlo, ha scatenato i commenti dei follower. “E dicono che il romanticismo è morto” ha scritto un utente. E ancora: “Anche le ragazze con me hanno la stessa reazione, ma non in positivo”.

“C’è chi vorrebbe essere lei e chi mente” hanno aggiunto diverse fan del frontman dei Maneskin.

Giorgia Soleri di recente era finito nel mirino dei follower dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza e scrivendo sui social: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico”.