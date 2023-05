L’ironia di Damiano dei Maneskin: “Due anni da quando forse ho pippato”

Il cantante dei Maneskin Damiano David ha “celebrato” sui social un anniversario molto particolare riguardante l’Eurovision.

L’interprete, infatti, ha ironizzato sulle accuse piovute su di lui due anni fa, ovvero quando alcuni media francesi affermarono che Damiano avesse sniffato cocaina durante l’Eurovision.

“Oggi sono due anni da quando forse ho pippato in diretta” ha dichiarato in un filmato postato sui social Damiano David.

Damiano ci ricorda di un anniversario speciale. ❤️

Due anni da quando… FORSE… ha pippato in diretta. ❄️🏹🏹🏹 pic.twitter.com/eWHgCAZq9t — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) May 13, 2023

Il riferimento è per l’appunto al 2021 quando Damiano, che trionfò all’Eurovision Song Contest con i suoi Maneskin, fu accusato di aver sniffato cocaina in diretta tv.

In un filmato, divenuto virale sui social, si vedeva il cantante abbassarsi sul tavolino cui il gruppo era seduto. Da lì le accuse subito smentite da Damiano David nella successiva conferenza stampa: “Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina. Thomas aveva appena rotto un bicchiere, tutto lì. Io non faccio uso di droghe e non ditelo, per favore”.

Per sgomberare il campo da ogni sospetto, inoltre, il frontman dei Maneskin si sottopose anche a un test antidroga.