Giorgia Soleri pubblica una foto con il fidanzato, lui commenta così: “Quello è un altro non sono io”

Divertente la risposta di Damiano David, frontman dei Maneskin, al post pubblicato dalla fidanzata Giorgia Soleri sul suo profilo Instagram. Del resto, lui e Giorgia sono una coppia molto unita e soprattutto senza veli. Tanto che la stessa Soleri nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Damiano e a corredo la didascalia: “Ogni giorno di più”. La risposta del cantante non è stata scontata. Andiamo a vedere cosa ha detto.

Il legame che unisce Giorgia Soleri e Damiano David è stato dimostrato in diverse occasioni e viene condiviso dalla coppia ancora oggi attraverso i social.

Infatti, nelle ultime ore la tenera foto pubblicata da Giorgia Soleri sul suo profilo Instagram ha ottenuto già tantissimi like e commenti da parte dei fan della coppia. Ma, il commento di Damiano David non passa inosservato ai fan. “Oh ma quello è un altro, io so pelato”, ha commentato il cantante dei Maneskin.