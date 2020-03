Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio

“Allora sì, io devo dirtelo, mentre provavo a non pensarti, ti pensavo sempre più”. Era il 2020 e il brano “Un nuovo bacio” suggellava l’amore tra il cantante Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

Quanto sembrano lontani oggi quei giorni in cui le tue star della canzone italiana duettavano occhi negli occhi.

Già, perché quell’amore che all’epoca creò scompiglio e scalpore – Gigi D’Alessio divorziò dalla moglie per la relazione con la Tatangelo – oggi pare essere arrivato al capolinea.

Lo ha ufficializzato, su Instagram lo stesso cantante napoletano, a confermare le voci incontrollate che parlavano di una Tatangelo che era andata via di casa da qualche giorno.

“Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti – scrive Gigi nel suo post – Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

D’Alessio e la Tatangelo hanno scelto le stesse parole per comunicare ai fan la fine del loro amore. Già una volta la coppia si era separata, nell’estate del 2017, per tornare insieme dopo qualche mese.

Dopo la separazione avvenuta tra i due nel 2018 la Tatangelo aveva preso un appartamento tutto per sé e per il figlio Andrea, nato nel 2010 proprio dall’amore per Gigi D’Alessio.

I due si erano separati con grande clamore e la cantante aveva dichiarato a Vanity Fair: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”. Per la gioia dei fan i due erano poi tornati assieme ma adesso, secondo il quotidiano Spy, la crisi si sarebbe ripresentata più forte di prima.

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio fotografati a cena insieme: impazza il gossip

Diletta Leotta e Gigi D’Alessio hanno veramente una relazione? Ecco cosa c’è di vero