Gossip

Giancarlo Magalli contro Katia Ricciarelli: “Io avevo il numero privato di Pippo Baudo, se lei era filtrata dalla segretaria ci sarà un motivo”

La frecciata del conduttore alla cantante

di Niccolò Di Francesco
Giancarlo Magalli attacca Katia Ricciarelli dopo le parole di quest’ultima sulla segretaria di Pippo Baudo. Ospite de La Volta Buona, il conduttore ha affermato: “Pippo era una persona che amava la verità che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina ‘Non me la passare quando chiama’. Evidentemente non voleva sentirla”. Magalli, poi, smentisce l’isolamento di Baudo: “Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti. Era lui che quando stava male, si ritirava un po’. Ha avuto tanti problemi di salute, stava perdendo la vista progressivamente”.

Ospite di Verissimo, Katia Ricciarelli aveva attaccato la collaboratrice di Baudo dichiarando: “Avrebbe dovuto avvisarmi, visto che lui era da un mese in ospedale e non stava bene, e comunque avrebbe dovuto dirmi che era morto. L’avrei voluto sapere subito e non dalle condoglianze delle persone. Non porto rancore a nessuno, non fa niente quello che c’è stato: ma sta morendo e non me lo dite? E quando sono andata alla camera ardente, era in lacrime lei, e ero in lacrime io. Ma se sei una segretaria fai la segretaria. Perché non mi hai telefonato?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
