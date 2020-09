Temptation Island, Giada Giovanelli sanguina dal naso: “Ecco mio padre, mi sono rotta di starmene zitta”

Temptation Island, Giada Giovanelli sanguina dal naso

L’ex protagonista di Temptation Island Giada Giovanelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie alquanto scioccanti. La 30enne si mostra con il naso sanguinante, nella didascalia scrive: “Ecco mio padre”. Poi aggiunge: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. E ancora: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”. I fan della ragazza sono intervenuti sulla vicenda scrivendo diversi messaggi di solidarietà: “Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male”. E ancora: “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”. “Se come hai detto hai sopportato abbastanza, denuncia tutto. Siamo con te, trova il coraggio di farlo”.

Giada Giovanelli ha partecipato a Temptation Island nel 2018. Prima di prendere parte al celebre reality la ragazza lavorava come segretaria nell’azienda di famiglia, un’industria metalmeccanica. Da undici anni Giada Giovanelli è fidanzata con Francesco Branco.

