Georgina Rodriguez arriva alla Mostra del cinema di Venezia: la gaffe non passa inosservata | VIDEO

Georgina Rodriguez arriva alla Mostra del cinema di Venezia: la gaffe non passa inosservata

La dolce metà di Cristiano Ronaldo ha esordito alla Mostra del Cinema di Venezia e, arrivata al Lido, Georgina Rodriguez ha sicuramente lasciato il segno non soltanto per la sua indiscussa bellezza ma anche per una piccola gaffe che non è passata inosservata all’occhio vigile del popolo del web. La bella Georgina, in posa davanti alle macchine fotografiche, ha pubblicato alcuni scatti e video del suo arrivo a Venezia, peccato che dalla giacca bianca – in pendant con il pantalone del tailleur – sia spuntata l’etichetta ancora attaccata.

Georgina è arrivata a Venezia per presenziare alla prima del film The Human Voice di Pedro Almodovar: sul red carpet, per l’occasione, ha indossato un abito color cipria: qui, del cartellino, neanche l’ombra per fortuna.

