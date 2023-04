Georgina Rodriguez smentisce la crisi con CR7, ma le voci non si fermano: “La suocera non la sopporta”

Georgina Rodriguez smentisce la crisi con CR7, ma le voci non si fermano

Non è bastata la smentita di Georgina Rodriguez a placare le indiscrezioni che vorrebbero la modella argentina e Cristiano Ronaldo sempre più in crisi.

Nei giorni scorsi, infatti, si erano rincorse le voci di una possibile rottura tra i due.

“Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace” aveva dichiarato uno degli ospiti della trasmissione portoghese Noite das Estrelas che citava fonti vicine alla coppia.

“Lo dico da mesi. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing” aveva aggiunto un giornalista lusitano.

Indiscrezioni che, dopo alcuni giorni di silenzio, sono state smentite da Georgina Rodriguez che, tra le stories del suo profilo Instagram, ha scritto un messaggio inequivocabile: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”.

Nonostante questo, però, il programma tv CMTV è tornato alla carica sull’argomento con una nuova indiscrezione: “Georgina sarebbe una donna molto presuntuosa, che non piacerebbe affatto alla suocera”.

Anche la mamma del fuoriclasse portoghese, dunque, non sarebbe contenta della relazione del figlio con la modella argentina.