Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? L’indiscrezione

Tira aria di crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: secondo un’indiscrezione proveniente dal Portogallo, infatti, i due sarebbero ormai ai ferri corti e continuerebbero a fare coppia fissa solamente per una questione di marketing.

A lanciare l’indiscrezione è il programma portoghese Noite das Estrelas, secondo cui il calciatore sarebbe stanco degli atteggiamenti troppo “espansivi” della compagna.

“Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente. Non fa altro che spendere, spendere e spendere. E, cosa peggiore di tutte, pensa di essere all’altezza degli standard di Ronaldo. E questo a lui non piace” ha dichiarato uno degli ospiti della trasmissione.

“Lo dico da mesi. Non stanno bene ed è probabile che si separino. La realtà è che Cristiano Ronaldo è stufo di lei. Questa è la realtà. Continuo a dire che non ci saranno matrimoni. Stanno insieme per questioni di marketing” ha invece commentato il giornalista Leo Caeiro.