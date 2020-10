Gabriel Garko esce allo scoperto: il nuovo fidanzato si chiama Gaetano

Gabriel Garko beccato dai paparazzi con Gaetano: ecco chi è il compagno dell’attore

Dopo il sottile coming out in diretta tv al Grande Fratello e dopo aver parlato con il cuore in mano da Silvia Toffanin a Verissimo, Gabriel Garko è stato fotografato in pubblico con Gaetano, un ragazzo di origini napoletane di 23 anni che lavora nell’ufficio scali dell’aeroporto di Milano Malpensa. A immortalare la passeggiata della coppia è stato il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini: Dario Gabriel Oliviero, in arte Garko, starebbe dunque frequentando il giovane Gaetano. Nelle fotografie comparse su “Chi”, vediamo l’attore de L’onore e il rispetto immortalato negli scatti anche in compagnia della ex Eva Grimaldi e Imma Battaglia (la sua attuale moglie). “Finalmente libero di mostrare i suoi sentimenti”, recita la didascalia a corredo delle foto su Chi.

A Verissimo, Garko ha confessato alla Toffanin di aver avuto la sua prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. “Sono stato con lui undici anni”, ha spiegato l’attore. E la parentesi Gabriele Rossi? “Si è conclusa”, ha specificato Garko, “ma siamo rimasti in ottimi rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici che da altro”.

Leggi anche:

1. Gabriel Garko si racconta a Verissimo: “Sono stato con un ragazzo per 11 anni. Se l’avessi detto non avrei lavorato” / 2. Gabriel Garko, il compagno commenta il coming out dell’attore con un’immagine simbolica

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni e Fedez rivelano il sesso del secondogenito: aspettano una bambina Federica Pellegrini esce allo scoperto: mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta Le prime foto di Chiara Ferragni col pancione