Gabriel Garko, il compagno commenta il coming out dell’attore con un’immagine simbolica

Gabriel Garko, Gabriele Rossi commenta il coming out dell’attore

Dopo il soft coming out di Gabriel Garko in diretta al Grande Fratello Vip, arriva anche il commento del compagno, l’attore Gabriele Rossi. Durante la puntata di ieri sera, l’attore ha scritto una lettera indirizzata alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, attualmente in gara al GF Vip, in cui le ha confessato di aver vissuto con lei una “favola falsa”, che l’ha sempre considerata una grande amica, ma nulla più. Garko lo ha descritto come il “segreto di Pulcinella” e da questa mattina non si parla d’altro.

C’è chi ha apprezzato e chi no, come il compagno dell’attore (stanno insieme da due anni, anche se è sempre stata una relazione lontana dagli occhi indiscreti del pubblico) Gabriele Rossi, a sua volta ex concorrente del Grande Fratello Vip, che sul suo account Instagram ha condiviso una storia piuttosto criptica: vediamo una mano che taglia i fili di un burattino, un chiaro riferimento all’ottenuta “libertà” di Garko. Sorge spontaneo chiedersi chi sia il burattinaio in questione, ha a che fare con l’AresGate che Mediaset avrebbe silenziato dopo la diffida e le minacce di querela da parte di Alberto Tarallo?

Tornando a Garko e Rossi, del loro legame ne aveva parlato proprio alcuni giorni fa Tommaso Zorzi da dentro la casa del GF: “Gabriele mi ha detto di essere stato con Garko”, aveva spifferato a Matilde Brandi. Rossi, sotto il post pubblicato da Garko in cui annunciava la partecipazione al programma, ha scritto: “C’era una volta la verità, che dopo tanto girovagare trovò il sentiero della giustizia”.

Sui social in tanti hanno apprezzato il gesto di Gabriel. Anche Vladimir Luxuria su Twitter ha scritto: “Quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi.”.

