Il papà di Fedez parla per la prima di Chiara Ferragni e rivela sul figlio: “Forse sono stato un padre un po’ assente”

Dal rapporto con Chiara Ferragni dopo il divorzio con Fedez all’amore per i suoi due nipoti: Franco Lucia, papà del rapper, si racconta in un’intervista a Oggi in occasione dell’uscita del suo libro di ricette dal titolo Tutto in una pentola. Il padre del rapper, infatti, si è reinventato food influencer durante la pandemia: “Mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e Chiara coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere, Chiara portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa e io mi mettevo ai fornelli”. Una passione che con il tempo è diventata un vero e proprio lavoro anche se i suoi clienti speciali restano comunque i nipoti Leone e Vittoria: “Per colazione, a Leo e Vittoria spesso preparo le uova. A lui piacciono strapazzate, lei ha dei gusti precisi: ‘Nonno, a me le fai all’occhio di bue?”.

“Mi hanno cambiato la vita” rivela Franco Lucia a proposito dei nipoti, i cui piatti preferiti sono “la pasta al pesto di verdure” per Leo e “il risotto al burro, che però chiama burrocacao”, per Vitto. Sul rapporto con il figlio Federico, in arte Fedez, e sulla sua passione per la musica, Lucia rivela: “Per Fede sono stato un padre forse un po’ assente, ma concreto: gli ho insegnato che nella vita si lavora sodo. All’inizio la sua idea di lavorare con la musica mi lasciava perplesso. Avevamo preso un bar anche per lui, ma Fede al più ci passava per un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via”.

L’uomo, poi, parla per la prima volta di Chiara Ferragni e afferma che i rapporti con l’influencer dopo il divorzio da Fedez sono rimasti “cordiali. È la mamma di Leo e Vitto”. Poi, rivela che il momento più duro per lui è stato quando il figlio si è ammalato di tumore al pancreas: “Ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui, quanto ha rischiato. Per metabolizzare il dolore, serve tempo”.