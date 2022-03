Chi è Francesca Sofia Novello, fidanzata Valentino Rossi: biografia, figlia

Francesca Sofia Novello è una modella italiana, conosciuta come personaggio social e come fidanzata di Valentino Rossi, ex campione di Moto GP. La coppia ha appena accolto in famiglia un nuovo membro. Valentino Rossi è diventato papà per la prima volta di una femminuccia. Ma chi è Francesca Sofia Novello? Cosa sappiamo della sua carriera? Scopriamolo insieme.

Biografia: la carriera da modella

Nata ad Arese, in Lombardia, Francesca Sofia Novello è classe 1993. Da sempre affascinata dal mondo della moda, ha iniziato a lavorare come modella da giovanissima (il primo shooting è arrivato a 16 anni). Negli anni è diventata volto di importanti brand come Guess e Antonio Riva. Contemporaneamente al mondo patinato della moda, la fidanzata di Valentino Rossi ha coltivato anche gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Per la prima volta è apparsa in TV da Piero Chiambretti per Chiambretti Supermarket. La fama è arrivata poco dopo, quando è stata scelta come valletta del Leonard Racing Team di Moto 3, un’esperienza durata fino al 2016. Ad arricchire il suo bagaglio di esperienze ci ha pensato il Festival di Sanremo. Nel 2020, la fidanzata di Valentino Rossi è stata scelta come valletta da Amadeus.

Vita privata: Valentino Rossi, è nata la prima figlia

Ma come si sono conosciuti Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi? Galeotta fu una gara a Monza nel 2018. All’epoca, la modella faceva l’ombrellina e ha avuto l’opportunità di conoscere uno dei piloti di Moto GP più famosi in tutto il mondo. Nonostante i 15 anni di differenza, la coppia è ben affiatata e ha deciso di mettere su famiglia. La fidanzata di Valentino Rossi ha annunciato la gravidanza via Instagram ed è sempre tramite social che la coppia ha annunciato ai fan del nuovo arrivo in famiglia: è nata Giulietta Rossi.