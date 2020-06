Francesca Ferragni si laurea in ciabatte: le foto della discussione pubblicate dalla sorella Chiara

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, si è laureata da casa come tanti altri ragazzi che in questi mesi, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno dovuto rinunciare a festeggiamenti in pompa magna a causa delle misure anti-Coronavirus. La cognata di Fedez si è laureata in Chirurgia orale con il massimo dei voti. Sua sorella Chiara ha immortalato il tutto pubblicando alcune foto e video sui social. I fan non hanno potuto fare a meno di notare un curioso particolare: Francesca Ferragni si è infatti laureata comodamente in ciabatte.

Se in generale l’outfit della neolaureata era decisamente elegante, con un blazer dress doppiopetto, il dettaglio delle ciabatte Adidas non è passato inosservato. “Le ciabatte sono il tocco di classe”, scrive un utente su Instagram. “Congratulazioni! E in ciabatte fa tutto un altro effetto! Bellissimo!”, commenta un altro. Non sono poi mancate le reazioni ironiche e chi invece ha trovato questa scelta come di cattivo gusto.

Durante il lockdown, d’altronde, molte persone hanno festeggiato la propria laurea vestendosi in maniera elegante solo dalla cintura in su, e in maniera molto più casual dove lo schermo non riprende. A festeggiare Francesca Ferragni e ad assistere alla discussione della tesi erano presenti, oltre alla sorella Chiara, anche Valentina, la mamma Marina e il fidanzato Riccardo. Dopo i festeggiamenti in casa, la famiglia si è ritrovata per un pranzo nel chiostro del ristorante milanese Dal Bolognese.

Leggi anche: Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower

Potrebbero interessarti Miriam Leone parla per la prima volta del fidanzato Paolo Cerullo “De Martino tradiva Belen, non ha mai smesso”: la rivelazione bomba Stefano e Belen: vita da single. Lei cerca casa, lui sta con Santiago | FOTO