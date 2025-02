Nuove indiscrezioni su Fedez: “Scriveva a una famosa showgirl”

Continuano le rivelazioni su Fedez e Chiara Ferragni: dopo le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona, ora è il giornalista Gabriele Parpiglia ad affermare che il cantante avrebbe flirtato con una famosa showgirl quando era ancora sposato con l’influencer.

Nella sua newsletter, infatti, Parpiglia scrive: “Angelica era davvero il suo grande amore, o solo una bolla per fare hype? Avete dimenticato? Sveva, Taylor, Garance, Giulia e chissà quante altre ancora”.

Secondo il giornalista la showgirl in questione “che fa parte del mondo dello spettacolo” e Fedez si conoscevano già da tempo per motivi lavorativi. Non solo, il rapper e la donna si sarebbero frequentati anche con i rispettivi partner.

“Insomma, tutto sembrava sereno, ma poi, un giorno Fedez decide di mandare un dm alla ragazza – scrive Gabriele Parpiglia – Ma non solo uno, lo fa per ben due volte. E quando ha mandato questi messaggi? La prima volta mentre era ancora sposato, la seconda invece, quando aveva lasciato casa per un po’ e si era trasferito nel B&B di lusso di Andrea Damante – B&B nel quale si sono consumate feste e serate proprio mentre Chiara Ferragni rimaneva a casa travolta dal caso pandoro”.

La showgirl avrebbe risposto picche. “Ve lo possiamo assicurare perché abbiamo letto le chat. Abbiamo letto le risposte fredde e imbarazzate della ragazza. Abbiamo letto quel ‘dai vediamoci’ di Fedez” racconta ancora Parpiglia.

“Alla luce di questo, noi ci chiediamo: siamo sicuri Angelica sia il suo vero amore? O è l’ennesima bolla esplosa, questa volta però in piena faccia?” si domanda il giornalista.

