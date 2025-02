“Fedez potrebbe ritirarsi durante il Festival di Sanremo”: l’indiscrezione

Fedez potrebbe ritirarsi in corsa durante il Festival di Sanremo. L’indiscrezione è riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia, lo stesso che aveva anticipato la notizia della collaborazione tra il rapper e Marco Masini per la serata delle cover.

“Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima”, ha detto Parpiglia parlando nel suo programma 100×100 in onda su Studio100 .

Il retroscena sul possibile ritiro di Fedez nel corso del Festival era stato lanciato originariamente da Rossella Erra nei giorni scorsi durante il programma di Caterina Balivo La volta buona, su Rai 1.

“Sta circolando un’altra voce in questi giorni e riguarda Fedez”, aveva detto Erra. “Qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare”.

Parpiglia conferma il rumor e lo rilancia: “Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire – premette -. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso [Fedez, ndr] dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo. A quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”.

