Fedez sbotta dopo il ricovero in ospedale: “Ecco i miei referti medici, contenti” | VIDEO

Fedez sbotta dopo il ricovero in ospedale: “Ecco i miei referti medici”

Dopo il nuovo ricovero in ospedale, stavolta a causa di un’intossicazione alimentare, Fedez torna sui social e sbotta contro alcuni giornalisti, rei, a suo dire, di aver insinuato che il ricovero sia stato un escamotage per creare interesse, sul suo tour.

In un video pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram e intitolato “La polemicona del giorno”, infatti, il cantante ha dichiarato: “Fedez si fa ricoverare per hype, aveva un concerto a Gallipoli. La sua colpa? Aver avvisato il pubblico che non poteva esserci la sera stessa perché era ricoverato in ospedale. Altra colpa? Quando lo dimettono si permette di andare al mare, quando vi dimettono dall’ospedale chiamate un giornalista italiano e chiedetegli dove ca**o potete andare. In allegato, per tutti i fact checkers di questa incredibile inchiesta, i miei referti medici con un paio di racchettoni per rilassarsi perché amici giornalisti avete veramente lavorato duramente”.

Il rapper, infatti, si trovava in Puglia quando era stato ricoverato d’urgenza. Dopo lo spavento iniziale, però, il suo staff ha chiarito che non si trattava di una nuova emorragia interna così come accaduto lo scorso 11 luglio ma bensì di un’intossicazione alimentare.