Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini. La commovente dedica: “Mancherai tanto”

La signora era diventata nota per essere apparsa sia sui social del rapper che nel docureality "The Ferragnez"

È morta all’età di 94 anni Luciana Violini, la nonna di Fedez. Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il cantante, infatti, ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono con l’amata nonna scrivendo: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Nelle immagini proposte da Fedez si vede la signora insieme al nipote, ma anche ai figli del rapper, Leone e Vittoria, nello studio di Muschio Selvaggio e mentre legge i tarocchi. Luciana Violini era diventata nota tra i follower del cantante perché apparsa più volte sui social di Fedez, ma anche per aver partecipato al docureality The Ferragnez.

In una delle puntata di The Ferragnez, proprio nonna Luciana aveva “previsto” con le carte il “tradimento” di Luis Sal. In un filmato, diventato virale sui social, infatti, la signora affermava: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire”. “Eh ma che palle. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello” replicava Fedez che poi chiede alla nonna se si può sapere il nome del presunto traditore. “Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito” risponde la signora con il rapper che replica: “Ho capito chi è, Luis”.