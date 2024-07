Fedez torna a parlare del suo malore, il video dall’ospedale

In un video realizzato direttamente dalla sua stanza d’ospedale in cui si mostra con una flebo al braccio, Fedez torna a parlare del suo malore.

“Piccolo chiarimento sul mio stato di salute, onde evitare articoli basati sulla fantascienza” si legge nel filmato postato tra le stories Instagram del cantante.

Nel video, Fedez afferma: “Buongiorno a tutti. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute. Sto leggendo articoli online dove parlano di un mio abuso di alcol e droghe. Ma non è assolutamente così”.

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che lì dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi nel punto dove sono più fragile per avere ulcere e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto all’emorragia dell’altra volta è stato un sanguinamento minore”.

Poi, l’artista conclude: “Grazie mille a tutti per i messaggi che sono di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista”.

In un successivo post, Fedez scrive: “Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo dai”.