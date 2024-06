Che fine ha fatto Fedez? L’indiscrezione su “Pomeriggio 5”: “Era in compagnia, mi è sembrato molto contento”

Che fine ha fatto Fedez? L’indiscrezione su “Pomeriggio 5”

Che fine ha fatto Fedez? Se lo stanno chiedendo i suoi follower dopo le indiscrezioni sul suo stato di salute e la scomparsa del rapper dai social.

Da giorni, infatti, il cantante non posta nulla né viene ripreso in TikTok o avvistato in giro tanto che si erano diffuse delle voci che lo davano nuovamente in precarie condizioni di salute e addirittura ricoverato in ospedale.

Voci fortunatamente immediatamente smentite dal suo staff ma anche da un video pubblicato da Fabrizio Corona che vedeva il cantante a bordo della sua Ferrari in compagnia della modella Garance Authié.

A fornire nuove indiscrezioni su Fedez è stato Roberto Alessi. Ospite di Pomeriggio 5, il direttore di Novella 2000 ha dichiarato: “Ho delle novità in merito a Federico. Perché ieri avevo un po’ di sete e quindi sono sceso al bar che ho sotto casa mia e chi ti trovo? Fedez insieme a Garance Authié. E alla faccia del bicarbonato di sodio. Una bellezza pazzesca, anni 20, stupenda, anche educata. Si è alzata, si è presentata, si è riseduta, un amore. E lui devo dire che mi è sembrato molto contento”.