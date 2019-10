Fedez contro le veline, ma a rispondere è Costanza Caracciolo

Il rapper milanese dice la sua sul mondo delle veline, ma il commento non va giù all’ex di Striscia la Notizia Costanza Caracciolo, che risponde a tono. Qualche giorno fa il musicista si è lanciato in un’osservazione sul modello della velina e in alcune stories pubblicate su Instagram ha criticato questa precisa figura del mondo dello spettacolo.

“Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco edificanti come leccare il c*** a destra e sinistra o uscire con vecchi bavosi”, ha detto su Instagram il rapper milanesi.

Il pensiero di Fedez non è piaciuto affatto alla trasmissione cult di Canale 5, tanto che uno degli inviati più celebri del programma di Antonio Ricci è andato dritto dritto dal rapper per consegnargli un bel Tapiro d’Oro. Lui, dal canto suo, non ha potuto che scusarsi con tutte quelle showgirl che hanno mosso i primi passi proprio sul bancone di Striscia la Notizia: “Forse ho generalizzato e mi dispiace, forse ho sbagliato a dire veline”, si è giustificato Fedez.

Ma comunque una di loro, Costanza Caracciolo, proprio non ha digerito il commento del rapper e così su Instagram ha risposto alle accuse di Fedez: “Ancora nel 2019 utilizzano il termine ‘veline’ ingiustamente per identificare altro genere di donne, che con ognuna di noi non ha niente a che vedere”.

Ma non solo, attaccata da un utente, l’ex velina ha ribattuto a tono: “Purtroppo te come tanti altri siete ignoranti. Continuate ad ‘ignorare’ il termine e il ruolo che rivestono le ‘veline’. Feste, calciatori e vita frivola: hai mai vissuto con una velina? Conosci una velina? Hai mai passato un giorno da velina? ‘Potevate andare in biblioteca?’ Pensi ancora che l’abito faccia davvero il monaco? Preferisco essere accostata a tutto ciò che hai detto altre 100 mila volte, che a morire da ‘ignorante’”.

