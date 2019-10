Chiara Ferragni fuma il narghilè, ma il risultato non è quello che ci si aspetta (e Fedez se la ride) | VIDEO

Chiara Ferragni fuma il narghilè, ma il risultato non è quello sperato

Chiara Ferragni ci prova: la fashion blogger fuma il narghilè, ma il risultato non è affatto quello sperato. Il marito Fedez immortala il tentativo (uscito malissimo) della moglie intenta ad avventurarsi in nuove esperienze: nel video pubblicato su Instagram si vede Chiara Ferragni, con vestitino e borsetta in spalla, finissima come sempre, inspirare e poi tossire violentemente fino a scoppiare a ridere.

Fedez che ha assistito alla scena non ha potuto non filmarla e così in pochissimo il video di pochi secondi in cui Chiara Ferragni fuma il narghilè (male) è diventato virale. Lei, intanto, autoironica come sempre, se la ride e ci scherza su.

Il rapper milanese ha pubblicato il post su Instagram scrivendo accanto: “Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo”. Ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez tolgono la maschera del personaggio – se l’hanno mai avuta – e mostrano il loro lato più umano e imperfetto.

Sotto al post si moltiplicano i commenti ironici. Uno dei primi è della stessa fashion blogger di Cremona che scrive: “Quando tenti di fare la figa 😅”. Ma anche la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo commenta divertita il video: “Quando vuoi fare la disinvolta ma riemerge prepotentemente il tuo côté enfant”.

“Manco io con gli spasmi forti e i problemi respiratori da non riuscire a respirare col naso”, scrive un utente scherzoso. E ancora: “Lo sto vedendo in loop, non riesco a smettere”; “Potrei guardarlo per ore”; “Mi ha migliorato la giornata”.

Chiara Ferragni e Fedez si trovano in Oman, insieme a un gruppo di amici, dove festeggiano i 30 anni del rapper milanese. Il compleanno di Fedez è il 15 ottobre e il super viaggio in Oman gli è stato regalato proprio dalla moglie.

