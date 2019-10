Chiara Ferragni a letto nuda in Oman per il compleanno di Fedez

Chiara Ferragni nuda in Oman delizia il marito, e i fan. La regina delle influencer ha fatto alcune storie di Instagram in cui si mostra senza veli. Le storie sono dedicate a Fedez, il marito, che tra qualche giorno fa il compleanno. Chiara Ferragni si fa vedere in posa sexy, nuda sotto le lenzuola, con un reggiseno nude.

Il rapper, nato il 15 ottobre di 30 anni fa, si mostra a torso nudo. “Abbiamo dormito tutta la mattina”, scrive Chiara Ferragni.

Nell storie delle ultime ore compare una dedica di Fedez alla moglie, che ritrae un grafito su un muro con la scritta “Ti amo anche se hai le tette piccole”. Il tema della scarsa prosperosità della bella influencer è da sempre motivo di ilarità e prese in giro tra i due.

I Ferragnez si trovano in Oman, in compagnia di Luis Sal, Angelo Tropea e altri amici della coppia. Intanto il piccolo Leone è rimasto a Milano, in compagnia della nonna e delle zie.

