Fedez e Chiara Ferragni: il dietro le quinte di Sanremo in onda su Amazon

Per sapere cosa è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 tra Fedez e Chiara Ferragni dovrete abbonarvi ad Amazon Prime: è quanto rivela Davide Maggio secondo cui la Rai avrebbe ceduto le immagini del backstage in esclusiva alla piattaforma a pagamento.

“Durante l’ultima kermesse canora, agli inviati dei programmi Rai non è stato consentito l’accesso al Teatro, dovendosi limitare a stazionare alla Porta Carraia (ingresso sul retro) o al Green Carpet antistante il Teatro Ariston – scrive Davide Maggio – Ma le eccezioni, figurarsi, non sono mancate. E indovinate chi hanno riguardato? I Ferragnez”.

“La Rai ha pensato bene di escludere i propri inviati con relative telecamere all’interno del Teatro ma di consentire l’accesso agli operatori di Prime Video per le riprese della seconda stagione di The Ferragnez” ha aggiunto il giornalista.

È assai probabile, dunque, che nella seconda stagione dei The Ferragnez verrà mostrata anche la reazione di Chiara Ferragni dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston.

La notizia dei diritti del dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 ceduti in esclusiva ad Amazon Prime non ha fatto altro che alimentare le voci sul fatto che la presunta crisi che starebbero vivendo Fedez e Chiara Ferragni sia in realtà un’operazione di marketing ben congegnata dalla coppia.

Le notizie contraddittorie di questi giorni, però, non aiutano a capire cosa stia realmente succedendo ai due. Secondo la giornalista Guia Soncini, infatti, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero “chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese”.

“La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi) e – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre” ha scritto la giornalista su Linkiesta.