Chiara Ferragni e la gita fuori porta con i figli: c’è anche il padre di Fedez, ma del rapper ancora nessuna traccia

Chiara Ferragni e la gita fuori porta con i figli: c’è anche il padre di Fedez

Mentre continua il silenzio social di Fedez, Chiara Ferragni si mostra sorridente con i figli nel corso di una gita fuori porta alla quale era presente anche Franco Lucia, il padre del rapper.

Nella giornata di ieri, giovedì 16 febbraio 2023, infatti, l’influencer si è recata insieme ai figli Leone e Vittoria in una fattoria situata in provincia di Bergamo.

Chiara Ferragni ha postato una serie di scatti sul suo profilo Instagram e anche una serie di stories, tra le quali è anche spuntato con tanto di tag Franco Lucia, il padre di Fedez, sorridente con il nipote Leone.

Secondo alcuni follower si tratta dell’ennesima dimostrazione che la presunta crisi tra i due in realtà sia ingigantita dai media e in qualche modo alimentata dalla coppia in vista della nuova uscita della serie dei The Ferragnez.

C’è anche chi, scorgendo le stories del padre di Fedez, sostiene che anche il rapper fosse presente, ma in realtà del rapper si sono perse completamente le tracce sui social.

Intanto, i fan della coppia si mostrano sempre più insofferenti nei confronti dei Ferragnez. Diversi utenti, infatti, hanno commentato le foto di Chiara Ferragni chiedendole di fare una volta per tutte chiarezza sulla vicenda.